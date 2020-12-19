شكرا لبحثكم عن خبر عبدالملك : الحكومة الجديدة لا تملك حلولاً سحرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال رئيس الحكومة المكلف معين عبدالملك إن الحكومة الجديدة ليس لديها حلولا سحرية لكنها بدعم ومشاركة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، واسناد التحالف العربي ستكون عند مستوى التطلعات الشعبية المعقودة عليها.

وأضاف معين -خلال اتصالٍ هاتفي اليوم الجمعة مع محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة أن حكومة الكفاءات السياسية الجديدة المرتقبة، ستعمل وفق نهج مختلف وشامل لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، والبناء على وحدة الصف الوطني في توحيد القرار العسكري والأمني بما يساعد على التسريع في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وأشار إلى أن هذه المرحلة الجديدة حتما ستؤدي الى تسارع استكمال انهاء الانقلاب الحوثي واستعادة سيطرة الدولة على جميع الاراضي اليمنية، وانهاء معاناة الشعب اليمني.

وتعثر إعلان تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة، التي كان من المتوقع أن يتم الإعلان عنها مساء أمس الخميس، وفق المدة التي أعلنها التحالف لإنهاء تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الذي رعته السعودي في نوفمبر من العام الماضي.

ومنذ الجمعة، بدأت القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي انسحاباً متبادلاً من خطوط التماس في أبين، تنفيذاً للشق العسكري من اتفاق الرياض الموقّع بين الجانبين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.