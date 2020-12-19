شكرا لبحثكم عن خبر وفاة وإصابة نحو 21 شخص في عمران خلال أسبوع بفعل تهور مهربين ومقاوتة حوثيين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأن تهور مهربي ومقاوتة تابعين للحوثيين خلف نحو 21 شخص بين متوفي ومصاب بمحافظة عمران.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن مشرف حوثي في مديرية حوث، بالمحافظة، تسبب بحادث مروع لعائلة كاملة، على طريق صعدة-عمران- صنعاء؛ توفي خلاله الاب والام وأصيب ستة من أولادهم وإخوانهم وهم في حالة حرجة، بعد أن عارض المشرف بسيارته سيارة العائلة.

ولفتت المصادر الى أن المشرف لاذ بالفرار دون أي اكتراث بما تسبب فيه من ضحايا.

ونوهت المصادر بوفاة ستة أشخاص خلال أسبوع فيما أصيب أكثر من 15 آخرين في حوادث متفرقه بمديريتي حوث و بني صريم بعد إزالة المطبات من الطريق.

و وصفت المصادر طريق صنعاء- صعدة بأنه طريق الموت، نتيجة لتهور المقاوتة والمهربين التابعين للحوثيين.

وتحصد الحوادث المرورية أرواح اليمنيين بشكل شبه يومي في كافة المحافظات.