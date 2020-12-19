شكرا لبحثكم عن خبر القوات المشتركة تبدأ معركة تحرير مارب والجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقعت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، بأن القوات اليمنية المشتركة بقيادة الفريق الركن محمد المقدشي، وزير الدفاع والفريق الركن صغير بن عزيز، رئيس هيئة الاركان العامة، والعميد الركن طارق صالح، ستبدأ خلال الايام القليلة القادمة معركة تحرير شاملة لمحافظتي مارب والجوف وبقية المحافظات.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن القوات المشتركة التابعة للجيش اليمني سيساندون رفاقهم في وحدات الجيش الاخرى في معركة التحرير واستعادة الجمهورية في سياق معركة الخلاص من مليشيا الحوثي.

وبينت المصادر بأن الجيش سيواصل معاركه وانتشاره خلال الايام القادمة في محافظات الضالع والبيضاء وصعدة وحجة والحديدة.

ونوهت المصادر بأن معركة التحرير الشاملة ودحر المليشيا المدعومة ايرانيا، ستنطلق بعد وصول الحكومة الجديدة الى العاصمة المؤقتة عدن، بناء على اتفاق الرياض.

وكان العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، قائد المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة في جبهة الساحل الغربي، أكد على أن اليمن جبهة واحدة لاستعادة الدولة من قبضة المليشيا الحوثية التابعة لإيران، ولن يقف اتفاق ستوكهولم عائقاً دون التحرك للمشاركة في مأرب أو أية جبهة أخرى.

وقال خلال زيارته لمعسكراً تدريبي تابع لقوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي: "مطلوب نكون يداً واحدة.. جبهة واحدة على مستوى الجمهورية كاملة".

وأضاف مخاطباً دفعات جديدة من المقاومة الوطنية: "إننا مستعدون للتحرك إلى مأرب والمشاركة مع كافة القوى الجمهورية لدحر المليشيات الحوثية وتخليص الوطن من شرورها".

وتابع: "إذا ستوكهولم يقيدنا في الساحل الغربي مستعدون وجاهزون لقتال الحوثي في أي جبهة أخرى".