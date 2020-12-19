شكرا لبحثكم عن خبر رصد 13 طائرة مسيرة حوثية الجمعه في الحديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت القوات المشتركة، الجمعة، من رصد 13 طائرة استطلاع لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، فوق مناطق متفرقة من الحديدة.
وأفاد مصدر عملياتي، أن طائرات الاستطلاع الحوثية البالغ عددهن 13 طائرة حقلن فوق مركز مدينة التحيتا ومناطق الجبلية والفازة ومدينة حيس.
يأتي تصعيد مليشيات الحوثي تزامناً مع الذكرى الثانية لإعلان الهدنة الأممية بالحديدة المتمثلة في اتفاق ستوكهولم والذي لم تلتزم به المليشيات منذ اليوم الأول.
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