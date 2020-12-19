شكرا لبحثكم عن خبر رئيس هيئة الأركان يبشر اليمنيين ويحذر ”الزنابيل والمزنبلين ” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الفريق الركن صغير حمود بن عزيز رئيس هيئة الأركان إن مشروع الكهنوت الحوثي حسن إيرلو سيموت.

وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر أن الأمن والاستقرار سيعود رغم كل أنف الحاقدين ، منوها أن من أسماهم بالزنابيل والمزنبلين سبعضون حينها أصابع الندم.

وتشهد مختلف الجبهات معارك عنيفة بين الجيش الوطني مسنودا بالقبائل مع مليشيا الحوثي.

وتحاول مليشيا تحقيق أي تقدم ميداني خصوصا باتجاه مدينة مأرب منذ أشهر غير أن كل زحوفاتها باءت بالفشل.

ومع التحرك العسكري ، ينتظر اليمنيون انفراجه وشيكة في الشق السياسي من خلال إعلان الحكومة الجديدة التي انبثقت عن اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي برعاية سعودية.