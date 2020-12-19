شكرا لبحثكم عن خبر شخص يقتل ابنة عمه ب6 طلقات نارية بسبب خلاف أسري في محافظة الضالع والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية وأمنية إن أحد المواطنين في محافظة الضالع قتل إحدى قريباته بسلاح كلاشنكوف بسبب خلاف أسري. وذكرت مصادر أمنية تابعة لمليشيا الحوثي إن المدعو طارق صالح علي الحذيفي أطلق 6 طلقات نارية من سلاحه نوع آلي على المجني عليها جواهر صدام صالح علي الحذيفي مما أدى لوفاتها. وأضافت المصادر أن الجريمة كانت بسبب خلاف أسري دون ذكر تفاصيل أكثر. وانتشرت جرائم السرقة والسطو والقتل بشكل غير مسبوق في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

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