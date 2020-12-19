شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية التي حازت على الرقم القياسي في ”غينيس” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سخر ناشطون وإعلاميون يمنيون من تأجيل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بموجب اتفاق الرياض، لأسباب غير معروفة.

وكانت مصادر حكومية قالت في وقت سابق، إنه سيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة مساء أمس الخميس.

وفي هذا السياق، قال الكاتب والصحفي اليمني عبدالسلام محمد، إن حكومة الدكتور معين عبد الملك الثانية حازت على الرقم القياسي في غينيس لأكثر حكومة حصلت على تهنئة بقرب تشكيلها.

وأضاف ساخرا؛ "أما لو تشكلت فتحتاج جلسة لمجلس الأمن لاصدار قرار يعتبر مشروعيتها مثل مشروعية القرار 2216".

وبشكل مستمر تعلن الحكومة الشرعية عن قرب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال ساعات او أيام وتفشل في ذلك، وهو ما أثار سخط الكثير من اليمنيين.