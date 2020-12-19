[السبت 19 ديسمبر 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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يزيد بن سلمان - شبوة - تنظم الخطوط الجوية اليمنية يوم السبت 19 ديسمبر 2020 ثمان رحلات رقم الرحله : 506 خط الرحله :

عدن - جده. الاقلاع : 0600 صباحا. الوصول: 0800 صباحا. رقم الرحله : 507 خط الرحله :

جده - عدن. الاقلاع : 0930 صباحا. الوصول: 1130 ظهرا. رقم الرحله : 614. خط الرحله :

عدن - القاهره. الاقلاع : 0700 صباحا. الوصول: 0930 صباحا. رقم الرحله : 607 خط الرحله :

القاهره - سيئون . الاقلاع : 1030 صباحا. الوصول: 1500 عصرا. رقم الرحله : 606. خط الرحله :

سيئون - القاهره. الاقلاع : 1600 مساء. الوصول: 1830 مساء. رقم الرحله : 615.

خط الرحله :

القاهره - عدن. الاقلاع : 1930 مساء. الوصول: 2359 مساء. رقم الرحله : 600. خط الرحله :

عدن - القاهره. الاقلاع : 1300 ظهرا. الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله : 601 خط الرحله :

القاهره - عدن. الاقلاع : 1630 مساء. الوصول: 2100 مساء.

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