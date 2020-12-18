شكرا لبحثكم عن خبر عربة سعودية تقتل ناصر عمر ونجله الخضر دهسا على خط لودر -شقرة في ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دهست عربة عسكرية سعودية صباح اليوم الجمعة مواطنين اثنين بمديرية لودر بمحافظة ابين. وكانت العربة في طريقها من لودر الى مدينة شقرة الساحلية حينما صدمت شخصين كانا على متن دراجة نارية على الطريق الواصلة بين لودر والعين. وتسبب الحادث بوفاة المواطن ناصر عمر حبيبات ونجله الخضر. ونقلت جثامين الضحايا الى مستشفى لودر تمهيدا لتسليمها لذويهم.

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