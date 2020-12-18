شكرا لبحثكم عن خبر ”فتاة” تكشف خيوط عصابة جديدة بمدينة يمنية بعد الايقاع بالعشرات والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر أمنية ومحلية، اليوم الخميس، بانه تم كشف خيوط عصابة دعارة جديدة بمدينة يمنية بعد الايقاع بـ"فتاة".

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، بأن أحد الفتيات التي تعرضت للابتزاز والاستغلال السيء واللا أخلاقي من قبل أحد الاشخاص بمدينة إب، ذهبت لتقديم شكوى الى اتحاد نساء اليمن.

ونوهت المصادر بان الاتحاد أبلغ الجهات الامنية وتم احتجاز الفتاة والتحقيق معها ومن ثم تم احالتها الى السجن المركزي.

وبينت المصادر بأن الفتاة اعترفت خلال التحقيق بأنه تم الايقاع بها ومن الاشخاص المتهمين المشتركين في العصابة وكيف تم تجنيدها لاستقطاب فتيات أخريات وابتزازهن.

ولفتت المصادر الى أن البحث الجنائي القى القبض على بعض من أفراد العصابة، وجاري تتبع البقية.

وفي وقت سابق اعلن عن ضبط عصابتي دعارة بالمحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي التي تشهد جرائم متكررة بشكل شبه يومي.