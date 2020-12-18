شكرا لبحثكم عن خبر متحدث محور الضالع : جبهات الضالع تشهد تصعيدات حوثية غير مسبوقة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أوضح فؤاد جباري المتحدث الرسمي لجبهات محور الضالع, عن التحديثات العسكرية الميدانية في قطاع بتار في الضالع وقال في حديثه تلفزيوني أن "الأوضاع في مختلف جبهات الضالع خلال الأيام القليلة الماضية تشهد تصعيدات عسكرية غير مسبوقة من جانب المليشيات الحوثية, واتت من عشية توقيع الشق العسكري المتعلق باتفاق الرياض

وقال جباري أن المليشيات تستميت لتحقيق أي تقدم خصوصا في قطاع بتار الاستراتيجي حاولت خلال الأيام الماضية شن أكثر من 7 عمليات هجومية كانت من عدة مسارات والهجوم كان متسلسل بشكل متواصل ليلا ونهارا وحاولت فيه اجتياح منطقة بتار لكنها فشلت في كل الهجمات والمحاولات البائسة وتلقت صفعات كبيرة وضربات موجعة تمثلت بمصرع العديد من عناصرها بينهم قائد الحملة لقي مصرعه في هذه المواجهات وتكبدت الخسائر ومن ثم عادت إلى مواقعها السابقة ".

واكد جباري أن المليشيات مازالت تستقدم تعزيزات كبيرة من مناطق اب والعود في محاولة لتحقيق أي تقدم ولازالت حتى اللحظة تدور مواجهات متقطعة في بتار والفاخر لكن قواتنا مستعدة لآي طائري ".

"واختتم جباري تصريحاته بأن القوات المسلحة المرابطة على حدود التماس في جبهات محور الضالع لديها خطط دفاعية وأخرى هجومية وتقوم بتنفيذها من وقت لأخر كان أخر هجوم نفذته القوات المشتركة مسنوده بالمقاومة الجنوبية فجر يوم أمس في قطاع مريس وتم تنفيذ هذا الهجوم تجاه مواقع المليشيات جنوب مدينة دمت وتم تحقيق أهداف الهجوم بالوصول إلى عمق مناطق سيطرة العدو جنوبي مدينة دمت واغتنام أسلحة وتكبيد المليشيات خسائر فادحة تمثلت بمصرع العديد من عناصرها ".