شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تصدر قراراً جديداً بتكليف لمياء مجور لهذا المنصب! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت السلطات المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن بتكليف مديراً عاماً للبريد والتوفير البريدي بمحافظة عدن . واصدر محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس قراراً رسمياً بتكليف لمياء صالح احمد مجور مديراً عاماً للبريد والتوفير البريدي بمحافظة عدن وجاء في القرار ..

استناداً الى صلاحياتنا وفقاً لنص المادة ( ٤٣ ) الفقرة (أ) لسنة ٢٠٠٠م بشان السلطة المحلية واستناداً الى مخرجات اتفاق الرياض وآلية تسريعها .

وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للبريد ولما تقتضيه المصلحة العامة

قرر..

ماده (1) تكلف الاخت لمياء صالح احمد مجور مديراً عاماً للبريد والتوفير البريدي بمحافظة عدن

ماده (2) على الجهات المعنية ذات العلاقة بالمحافظة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار.

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