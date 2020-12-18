شكرا لبحثكم عن خبر نٌذر ثورة مسلحة ضد مليشيا الحوثي في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية مطلعة، بوجود مؤشرات حقيقية لاندلاع ثورة مسلحة ضد مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء وخمس محافظات واقعة تحت سيطرتها.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن قبائل طوق صنعاء وقبائل عمران وذمار وريمه وإب يستعدون لإشعال ثورة مسلحة ضد المليشيا التي قهرتهم ونهبت كل شيء.

وبينت المصادر بأن المليشيا تعيش حالة استنفار أمني غريبة وقامت بنشر عشرات النقاط في بعض شوارع العاصمة صنعاء، تحسبا لأي خروج مسلح.

ونوهت المصادر بضرورة قيام رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الاحمر بإسناد تلك التحركات المتوقعة لاسقاط المليشيا بذات الاداة التي اسقطت صنعاء والمحافظات بها.

يأتي ذلك في ظل سخط شعبي عارم ضد المليشيا التي أفقرت الجميع ونهبت أقواتهم ومرتباتهم.