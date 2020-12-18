شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن تعرضها للقصف المدفعي والصاروخي من قبل القوات السعودية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء اليوم الخيمس، تعرضها للقصف المدفعي والصاروخي من قبل القوات السعودية في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم مليشيا الحوثي، إن القوات السعودية شنت قصف مدفعي وصاروخي على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة الحدودية.
وبحسب المصادر فإن القصف الذي شنته القوات السعودية، طال المليشيات الحوثية المتمركزة في مختلف المناطق بمديرية رازح الحدودية.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تعلن تعرضها للقصف المدفعي والصاروخي من قبل القوات السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.