شكرا لبحثكم عن خبر مستشفى حكومي بصنعاء يشهد ثاني ولادة نادرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهد مستشفى حكومي في صنعاء، ثاني ولادة نادرة من نوعها خلال عشرين عاما؛ وفقا لمصادر طبية. وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، بأن فريق طبي نجّح بمستشفى السبعين للأمومة والطفولة في إجراء عملية ولادة قيصرية لامرأة ثلاثينية، أنجبت توأماً سيامياً ملتصقاً بالصدر والبطن. وأشارت المصادر الى أن ولادة التوأم السيامي هي أول حالة يشهدها المستشفى منذ ثلاث سنوات والثانية من نوعها خلال عشرين عاماً وهي حالة نادرة تحدث في كل 189000 ولادة على مستوى العالم.

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