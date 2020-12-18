شكرا لبحثكم عن خبر قائد جبهة ”جبل مراد” : رجالنا سحقوا مليشيات الحوثي في أطراف الجبل والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن قائد جبهة جبل مراد العميد الركن، حسين الحليسي إن "المليشيا الحوثية المتمردة، المدعومة إيرانياً تكبدت خلال الأيام القليلة الماضية بخسائر ساحقة وكبيرة، في أطراف جبل مراد، المطلة على نجد المجمعة وماهلية، إثر محاولتها الفاشلة لاختراق مواقع الجيش".

وأفاد العميد الحليسي بأن" جبال ووديان وشعاب جبل مراد، جنوب محافظة مأرب، تحولت إلى محارق ومقابر جماعية، تلتهم حشود وقطعان المليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران".

وأكد إن "المعارك البطولية التي يخوضها أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية، من قبائل مراد الأبية، مرغت بعناصر المليشيا وأفشلت خططها الانتقامية، ولن تتوقف المعارك حتى تحرير وتطهير كامل تراب الوطن من مليشيا التمرد والانقلاب الإرهابية".

وتلقت جماعة الحوثي الانقلابية سلسلة من الهزائم الثقيلة جراء محاولاتها السيطرة على جبل مراد الإستراتيجي في محاولة منها للتقدم صوب مدينة مأرب من جهة الجنوب ولكن قوات الجيش ورجال المقاومة حاولوا دون ذلك.