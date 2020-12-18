شكرا لبحثكم عن خبر قتل ودخل الجنة والتقى بأصحابه ثم عاد إلى اليمن.. حوثي يروي قصته العجيبة ”فيديو” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد عناصر مليشيا الحوثي يروي قصة قتله ودخوله الجنة وعودته إلى الدنيا على قناة المسيرة التابعة للمليشيا.

ويتحدث الحوثي بكل ثقة عن وفاته والتقاءه بزملاءه الذين قتلوا قبله وهم بالجنة وعودته للدنيا بما وصفها معجزة.

وقال الحوثي الذي يدعى “علي المروني” أنه مر بتجربة الموت بعد إصابته في إحدى المعارك وهو يقاتل في صفوف المليشيا، مقدماً تفاصيل عن زيارته الخاطفة للجنة، التي قال إن الناس فيها يلبسون “الأخضر”.

ويستمر الحوثي في سرد قصته الخيالية حيث يستقبله أحد زملائه الذي قتل قبله ويدعي أبو صريح ، ثم يتجولون ليشاهدوا الناس تذبح الخراف وتلبس الأخضر.

وفي حديثه المتناقض يقول أنه مكث في ثلاجة القتلى يوم أو يومين ثم يقول نهاية حديثه أنه تم إسعافه وأجريت له عملية نسبة نجاحها ضئيلة.

ولاقى المقطع الذي نشرته وسائل إعلامية حوثية على رأسها المسيرة سخرية واسعة بين المتابعين الذي عبروا عن تعجبهم من استخفاف الحوثي بعناصرها وأهاليهم.

فقد علق الكاتب والصحفي علي جعبور بقوله : “مش يستقبلهم الحسين طوالي كيف هذا استقبله أبو صريح”، في إشارة إلى ما درج عليه شيعة إيران من أن الحسين دائماً يستقبل قتلاهم في الجنة، وقول المروني إن روحه صعدت إلى عند واحد صاحبه دعاه “أبو صريح”.

ورجح البعض أن هلوسات الحوثي قد تكون نتاج لما يتعاطونه من الحشيش والمخدرات والتي تعطيها المليشيا لعناصرها ضمانا للسمع والطاعة وتنفيذا لأوامرها ونزع تفكيرهم.

وشيعت المليشيا الحوثية خلال ستة ايام فقط 127 من عناصرها نشر المشهد اليمني أسماءهم ومحافظاتهم في خبر سابق بينهم 28 قيادي و24 طفلا.