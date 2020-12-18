شكرا لبحثكم عن خبر مليشيات الحوثي تعلن عن انشقاق 20 عنصراً من الجيش الوطني.. وناشطون: لايوجد مايثبت أنهم جنود والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيات الحوثي اليوم بصنعاء عن انشقاق وعوده 20 شخص من منتسبي الجيش الوطني بينهم أركان حرب الكتيبة الأولى باللواء الثالث حرس حدود الرائد ياسين غالب الشبيبي . وقامت مليشيات الحوثي بعمل احتفاليه بمناسبة انشقاق ال 20 جندي . وظهر في الصوره التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ظهور أشخاص يرتدون الزي اليمني الشعبي . وقال ناشطون يمنيون إن المنشقين هم مجرد مواطنين عاديين ولايوجد مايثبت أنهم جنود بالجيش الوطني وان ماتقوم به مليشيات الحوثي يندرج ضمن الحرب الإعلامية .

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيات الحوثي تعلن عن انشقاق 20 عنصراً من الجيش الوطني.. وناشطون: لايوجد مايثبت أنهم جنود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.