شكرا لبحثكم عن خبر مقتل مواطن على يد مسلحين مجهولين في سيئون والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مسلحون مجهولون شخص يومنا هذا الخميس مدينة سيئون .
و قال مصدر محلي "للمشهد اليمني" أن مواطنا قتل جراء أطلق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين وسط المدينة .
و أضاف المصدر أن المسلحين أطلقوا النار على القتيل و لاذوا بالفرار .
ولم تتضح بعد تفاصيل الواقعة
و شهد وادي حضرموت جرائم قتل واغتيالات كثيرة منذ عدة أشهر وسط مطالبات بإعادة نشر القوات الأمنية وضبط الأمن .
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