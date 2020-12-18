شكرا لبحثكم عن خبر الأمم المتحدة تختار كاتبة يمنية لتكون قصة الموسم على مجلة معهد جورج تاون الأمريكية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اختيارها الناشطة، والكاتبة اليمنية وميض شاكر لتكون قصة الموسم على مجلة معهد جورج تاون الأمريكية العريقة.
وقالت الجامعة الامريكية في حلقتها المعنونة ب "الاصوات المنسية للمرأة اليمنية" إن دور شاكر الأكبر يتمثل في إنها شاهد عن قرب حول كيفية تأثير الصراع الدام هناك على نساء بلادها.
وتقضي الكاتبة والنشطة وميض شاكر، معظم وقتها في توثيق حياة، ووفيات النساء اليمنيات، وقصص كفاحهن من أجل البقاء، وماذا يحتجن، وماذا يردن أن يكن في المستقبل.
وفي الحلقة الصوتية من نوع (بودكاست) التي استمرت اكثر من 17 دقيقة، تقول وميض انها تقوم بجمع أصوات النساء، وصياغة أولوياتهن وآرائهن وحقوقهن وتطلعاتهن، وأحلامهن في تقارير، كما تدافع عن ظهورهن ومشاركتهن وتمثيلهن وهي رسالتها، ومهمتها الرئيسية في الحياة.
وكتبت سعاد أحمد، وهي إحدى الصحفيات المشاركات في تحرير نص المقابلة، أن وميض تدعو إلى تحقيق هدف طموح، تريد بناء يمن مستقر وخال من الفساد، مع حكومة فاعلة، ومستجيبة للنوع الاجتماعي.
وأضافت: عندما طلبت سيرتها الذاتية، كانت الوثيقة التي أرسلتها غنية، تتكون من 10 صفحات، بما فيها 39 تقريرا، وأوراق عمل نادرة.
ووميض شاكر من مواليد 1976 في مدينة عدن، وهي زوجة الصحفي اليمني المعارض نبيل سبيع المقيم قسرا خارج بلاده منذ سيطر الحوثيون على صنعاء قبل ست سنوات.
وتقيم وميض في صنعاء مع ولديها الفتيين، كباحثة وخبير، ومستشار وطني منذ 15 عاما لعديد الشركاء المحليين والدوليين، خصوصا في مجالات النوع الاجتماعي، التنمية، الشؤون الإنسانية، الحكم الرشيد، وحقوق الإنسان، وبناء السلام.
وتقول سعاد احمد، "مثل معظم الأعمال التي تقوم بها النساء هنا في اليمن، تحاول وميض انجاز عملها بهدوء، لكنها أعلى من صوت الغالبية. إنها بالتأكيد لا تخفي وجهات نظرها ابدا".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.