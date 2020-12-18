شكرا لبحثكم عن خبر الأمم المتحدة تختار كاتبة يمنية لتكون قصة الموسم على مجلة معهد جورج تاون الأمريكية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اختيارها الناشطة، والكاتبة اليمنية وميض شاكر لتكون قصة الموسم على مجلة معهد جورج تاون الأمريكية العريقة.

وقالت الجامعة الامريكية في حلقتها المعنونة ب "الاصوات المنسية للمرأة اليمنية" إن دور شاكر الأكبر يتمثل في إنها شاهد عن قرب حول كيفية تأثير الصراع الدام هناك على نساء بلادها.

وتقضي الكاتبة والنشطة وميض شاكر، معظم وقتها في توثيق حياة، ووفيات النساء اليمنيات، وقصص كفاحهن من أجل البقاء، وماذا يحتجن، وماذا يردن أن يكن في المستقبل.

وفي الحلقة الصوتية من نوع (بودكاست) التي استمرت اكثر من 17 دقيقة، تقول وميض انها تقوم بجمع أصوات النساء، وصياغة أولوياتهن وآرائهن وحقوقهن وتطلعاتهن، وأحلامهن في تقارير، كما تدافع عن ظهورهن ومشاركتهن وتمثيلهن وهي رسالتها، ومهمتها الرئيسية في الحياة.

وكتبت سعاد أحمد، وهي إحدى الصحفيات المشاركات في تحرير نص المقابلة، أن وميض تدعو إلى تحقيق هدف طموح، تريد بناء يمن مستقر وخال من الفساد، مع حكومة فاعلة، ومستجيبة للنوع الاجتماعي.

وأضافت: عندما طلبت سيرتها الذاتية، كانت الوثيقة التي أرسلتها غنية، تتكون من 10 صفحات، بما فيها 39 تقريرا، وأوراق عمل نادرة.

ووميض شاكر من مواليد 1976 في مدينة عدن، وهي زوجة الصحفي اليمني المعارض نبيل سبيع المقيم قسرا خارج بلاده منذ سيطر الحوثيون على صنعاء قبل ست سنوات.

وتقيم وميض في صنعاء مع ولديها الفتيين، كباحثة وخبير، ومستشار وطني منذ 15 عاما لعديد الشركاء المحليين والدوليين، خصوصا في مجالات النوع الاجتماعي، التنمية، الشؤون الإنسانية، الحكم الرشيد، وحقوق الإنسان، وبناء السلام.

وتقول سعاد احمد، "مثل معظم الأعمال التي تقوم بها النساء هنا في اليمن، تحاول وميض انجاز عملها بهدوء، لكنها أعلى من صوت الغالبية. إنها بالتأكيد لا تخفي وجهات نظرها ابدا".