شكرا لبحثكم عن خبر بالاسم والمحافظة.. مليشيا الحوثي تشيع 127 قتيلا في 6 أيام بينهم 28 قيادي و24 طفلا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تشيع مليشيا الحوثي قتلاها يوميا والذين يستاقطون في جبهات القتال بمختلف المحافظات في محاولة حوثية لتحقيق أي تقدم ميداني مهما كانت التضحيات.

ووثق فريق الرصد الخاص بوكالة خبر، قتلى الحوثيين في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات وتمكن خلال الفترة من 8 ديسمبر وحتى 14 من الشهر ذاته، من رصد عمليات تشييع ودفن لجثامين (127) قتيلاً من عناصرها بينهم (28) قيادياً.

ووفقا للفريق الراصد، فإن قتلى المليشيات سقطوا في جبهات مأرب والجوف والساحل الغربي والضالع، بعضهم في مواجهات، وآخرون بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي.

وبحسب الفريق، فإن الحصيلة حازت على نسبة من الأطفال الذين دفعت بهم مليشيات الحوثي إلى محارق الموت العبثية، واحتوت على (24) طفلاً، في 3 محافظات هي (صنعاء، ذمار، وحجة).

وبين الفريق الراصد الخاص أن محافظة صنعاء وأمانة العاصمة احتلتا المرتبة الأولى بـ(66) قتيلاً بينهم (16) قيادياً برتب عسكرية مختلفة، يليهما في المرتبة الثانية كالمعتاد محافظة ذمار بـ(15) قتيلاً بينهم (3) قيادات برتب نقيب ومقدم.

وأضاف الفريق الراصد، إن محافظة صعدة احتلت المرتبة الثالثة بـ(11) قتيلاً بينهم (3) قيادات برتب عقيد، يتبعها محافظة حجة في المرتبة الرابعة بـ(10) قتلى بينهم قيادي واحد برتبة نقيب، ثم محافظة إب في المرتبة الخامسة بـ(9) قتلى بينهم شيخ قبلي.

وتابع الفريق، أن المرتبة السادسة كانت لمحافظة عمران والتي نالت نصيبها بـ(5) قتلى بينهم (3) قيادات برتب عقيد ورائد، يليها محافظة الحديدة سابعاً بـ(4) قتلى بينهم إعلامي لقناة المسيرة التابعة للمليشيات.

وأردف الفريق الراصد، أن المرتبة الثامنة كانت لمحافظة تعز بـ(3) قتلى، ثم محافظة الضالع تاسعاً بقتيلين، وعاشراً محافظة ريمة بقتيل واحد وهو قيادي يحمل رتبة عقيد.

وقد زود الفريق الراصد الوكالة، بأسماء القتلى الذين دفنتهم المليشيات خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الجاري، والبالغ عددهم (127) قتيلاً بينهم (28) قيادياً، وهم:

*محافظة صنعاء:

1- العقيد/ محمد منصور أحمد الجرادي

2 - العقيد/ قاسم حسين يحيى

3 - النقيب/ مجاهد مراد الغريبي

4 - النقيب/ هشام عباس الوليدي

5 - النقيب/ محمد علي الشاحذي

6 - النقيب/ منصور محمد أحمد مقبل الجندي

7 - النقيب/ هشام عباس ناصر الوليدي - مديرية شعوب

8 - النقيب/ قحصي محمد حفظ الله القحصي - مديرية بني مطر

9 - النقيب/ مهيب حميد زيد السياغي - مديرية الحيمة الداخلية

10 - الرائد/ نبيل أحمد المقداد - مديرية مناخة

11 - الرائد/ ماجد علي الحوثي

12 - المقدم/ محمد صالح جنة

13 - المقدم/ يحيى علي البكري

14 - الملازم أول/ محمد محمد حسن جيلان - مديرية شعوب

15 - الملازم ثاني/ حسين محمد محمد سريع - مديرية الحيمة الداخلية

16 - المساعد/ عصام علي محور

17 - حمزة أحمد عمر المشرقي - مديرية السبعين

18 - ناصر محمد مقبل جبران - مديرية السبعين

19 - عبدالسلام محمد علي عشيش - مديرية السبعين

20 - عبدالرحمن عبده سعيد الكبودي - مديرية السبعين

21 - ضياء نبيل عبدالرحيم شجاع - مديرية السبعين

22 - خالد غيلان سعيد القدمي - مديرية السبعين

23 - أمجد حسين راجح - مديرية السبعين

24 - المهندس/ أحمد عبدالله قايد التويتي - مديرية الثورة

25 - محمد علي يحيي القديمي - مديرية الثورة

26 - عبدالسلام إبراهيم علي حسين الحرجي - مديرية الثورة

27 - حسان حسن عبدالله الغويدي - مديرية همدان

28 - عبدالملك عبدالله حمود الجلال - مديرية همدان

29 - عبد الرحمن مطهر - مديرية همدان

30 - أحمد صالح دحان عامر - مديرية همدان

31 - مصطفى يحيى عبدالخالق العمراني - مديرية بني الحارث

32 - علي جمال قايد رياش - مديرية بني الحارث

33 - صادق عبد الله سعيد كميم - مديرية بني الحارث

34 - سياف محمد الريامي - مديرية بني الحارث

35 - ملاطف محمد علي الخميسي - مديرية بني الحارث

36 - يحيى علي محمد الشريف - مديرية بني الحارث

37 - عبدالله علي البحري - مديرية بني الحارث

38 - محمد الصوفي - مديرية بني الحارث

39 - محمد أبو صنيجة - مديرية بني الحارث

40 - عادل أحمد معيش - مديرية بني الحارث

41 - محمد عبدالرزاق حسين شعلان - مديرية شعوب

42 - ماجد علي الحوري - مديرية شعوب

43 - رزق يحيى عبدالله الشعبي - مديرية شعوب

44 - محمد محمد حسن جيلان - مديرية شعوب

45 - أحمد علي محمد الحرازي - مديرية شعوب

46 - عوض هادي علي الأعجم - مديرية أرحب

47 - محسن يحيى صالح مهدي - مديرية أرحب

48 - عرفات حسين صالح الطهيف - مديرية أرحب

49 - مختار محمد علي المرادي - مديرية بلاد الروس

50 - عدنان أحمد محمد السياني - مديرية بلاد الروس

51 - أحمد محمد صالح الروسي - مديرية بلاد الروس

52 - صادق أحمد علي القوبري - مديرية سنحان

53 - مازن عبده الذيباني - مديرية سنحان

54 - عبدالحكيم محمد مفرح - مديرية سنحان

55 - رسام عبدالله السلفي - مديرية معين

56 - عبدالله محمد زايد - مديرية معين

57 - كمال علي غيال - مديرية الحيمة الداخلية

58 - محمد عبدالله محمد الشيخ - مديرية بني بهلول

59 - يونس عبدالله أحمد السلامي - مديرية جحانة

60 - أحمد علي عزي الدرك - مديرية بني حشيش

61 - فاهم يحيى أحمد الفقيه - مديرية بني مطر

62 - محمد عبدالله حسين منيف - من أبناء محافظة الجوف

63 - حامد عزيز أحسن أحمد الحنيشي

64 - طايف ردمان أحمد الوادعي

65 - محمد يحيى علي القاولي

66 - محمد منصور الجرادي

*محافظة ذمار:

67 - النقيب/ علي عبده محمد السهاقي - مديرية جبل الشرق

68 - النقيب/ عابد محمد علي الثلايا - مديرية ضوران آنس

69 - المقدم/ محمد صالح حسين جنة - مديرية ضوران آنس

70 - حمير صالح محمد صالح الحاج - مديرية ضوران آنس

71 - وسام علي محمد غشيم - مديرية ضوران آنس

72 - علي سعد حسان اليدومي - مديرية ضوران آنس

73 - محمد عبدالعزيز محمد السفياني - مديرية ضوران آنس

74 - محضار عبدالجبار محمد العبصري - مديرية عنس

75 - عبدالله محمد علي الجبر - مديرية جبل الشرق

76 - رمزي صالح محمد المرادي - مديرية جبل الشرق

77 - صالح يحيى ناصر هيسان - مديرية المنار

78 - أكرم محمد فرحان الشامي - مديرية المنار

79 - وائل حميد حسين أحمد القوسي

80 - حسين هاشم ابراهيم سام

81 - عبدالرحمن شرف أحمد شمال

*محافظة صعدة:

82 - العقيد/ سفير علي حسين العمري - مديرية ساقين

83 - العقيد/ عبدالله محمد صالح الوادعي - مديرية الصفراء

84 - العقيد/ صالح هادي صالح الأدول - مديرية الصفراء

85 - عبدالمجيد إبراهيم الحجازي - مديرية حيدان

86 - صالح عبدالله صالح فارع - مديرية حيدان

87 - فايز عبدالله قاسم الظاهري - مديرية ساقين

88 - جمال مسعد محمد نافذ - مديرية ساقين

89 - أيمن خالد علي الحكيمة - مديرية سحار

90 - عبدالقادر صالح علي المتميز

91 - عبدالرزاق يحيى علي السعيدي

92 - عبد المجيد عبد الله حسين المؤيد

*محافظة حجة:

93 - النقيب/ يحيى محمد يحيى المرحبي - مديرية مبين

94 - علي حسن شلخوف - مديرية الشغادرة

95 - أمين حميد السلعة - مديرية الشغادرة

96 - نوح شوعي الحوصلي - مديرية الشغادرة

97 - خالد علي عبدالله معوض - مديرية المفتاح

98 - خالد قاسم العجري - مديرية كشر

99 - عبدالملك يحيى الصلاحي

100 - فؤاد أحمد السودي

101 - عبدالوهاب علي المجش

102 - حسن محمد حباط

*محافظة إب:

103 - الشيخ/ حميد فتح الله يحيى الظاهري - مديرية الرضمة

104 - عمران رياض عاطف - مديرية ريف إب

105 - ماجد محمد الشرعبي - مديرية ريف إب

106 - أكرم نجيب أحمد المليكي - مديرية المشنة

107 - أحمد عبدالله قايد المقبلي - مديرية المخادر

108 - محمد عبدالله حسن المجنحي - مديرية المخادر

109 - سيف إبراهيم محمد السفياني - مديرية يريم

110 - عباد علي قايد شداد - مديرية يريم

111 - محمد عبدالله علي النسيم - مديرية السدة

*محافظة عمران:

112 - العقيد/ محمد محسن حسن الكبير - مديرية حوث

113 - الرائد/ منير محمد صالح قرم - مديرية شهارة

114 - الرائد/ محمد منصور عبدالله البرشي

115 - مجاهد مراد أحمد الغريبي - مديرية حوث

116 - رسام خالد حسين داود - مديرية شهارة

*محافظة الحديدة :

117 - هيثم عبده عبدالله محمد عبدالله - مديرية باجل

118 - عبده حمود علي الحاج ضبعان - مديرية باجل

119 - محمد عبدالرحمن حميد المطوفي - مديرية جبل راس

120 - مقداد ناجي محمد ربعي - مديرية الجراحي (إعلامي للمسيرة)

*محافظة تعز:

121 - عبدالله مسعد الجلوبي - مديرية التعزية

122 - عدي محمد بجاش الهاشمي - مديرية التعزية

123 - علي يحيى حزام الجبلي - مديرية التعزية

*محافظة الضالع:

124 - زعيم صالح الحربي - مديرية الحشاء

125 - فؤاد صالح العبدلي - مديرية الحشاء

*محافظة ريمة:

127 - العقيد/ يحيى الفقيه - مديرية بلاد الطعام