شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: مليشيا الحوثي تفقد مساعد وزير الداخلية في حكومة المليشيا ”الاسم” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامية إن مليشيا الحوثي فقدت مساعد وزير الداخلية في حكومة المليشيا غير المعترف بها اللواء علي الشرفي في معارك بحدود مأرب والجوف.

ووفقا للمصادر فإن اللواء الشرفي كان في زيارة لعناصر المليشيا أثناء المعارك مع الجيش الوطني في جبهة العلم شرقي محافظة الجوف وتم فقدانه.

وترجح المصادر أن اللواء الشرفي قتل في المعارك حيث لم تجد المليشيا جثته ولم يعد غير أن قتلى الحوثيين الكثير قد يكون السبب وراء اختفاء الجثة.

وتنتهج المليشيا اسلوب التكتم على الخبر ، بينما يؤكد الكثير أن اللواء الشرفي من أخطر قيادات المليشيا وخسارته تمثل ضربة قاصمة للمليشيا لاترغب أن يعرفها الإعلام حاليا.

ولم يتم الإعلان من قبل الجيش الوطني عن حقيقة مصرعه حتى الآن وهو مايجعل الخبر قابل لكل الاحتمالات.

واعترفت المليشيا الحوثية بسقوط المئات من القيادات الميدانية بالمعارك مع الجيش الوطني حول مدينة مأرب خلال ثلاثة أشهر فقط.