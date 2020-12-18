شكرا لبحثكم عن خبر فقدان ثلاثة صيادين في منطقة ذوباب بتعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فقد ثلاثه صيادين في محافظة تعز وسط البلاد يوم امس الأربعاء . وافاد مصدر محلي ان الثلاثة المفقودين هم صيادين فقدوا قبالة منطقة ذو باب غرب محافظة تعز. وأكد المصدر أن المفقودين الثلاثه فقدوا في عمق البحر . ودعا المصدر الجهات المختصه للمساعدة في البحث عن المفقودين وإعادتهم إلى أهلهم .

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