افتتاح الملتقى العلمي لطب وجراحة الفم والاسنان بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأ اليوم بمدينة تعز، الملتقى العلمي الثاني لطب وجراحة الفم والاسنان، نظمته نقابة طب الاسنان وكلية طب الاسنان بجامعة تعز.



واكد وكيل محافظة تعز عارف جامل، أهمية الملتقى في الارتقاء بمهنة طب الاسنان وتبادل الخبرات، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة والمحافظة تعاني من الحرب الظالمة التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية منذ اكثر من ست سنوات.

من جانبه اوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور رياض العقاب، ان الملتقى يمثل حراكا علميا طبيا، متمنيا من المشاركين الاستفادة منه في اكتساب المعلومات العلمية ومواكبة المستجدات.