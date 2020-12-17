البحسني يطلع على سير الأعمال النهائية لتجهيز مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك بالشحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمديرية الشحر، على سير الأعمال النهائية الجارية في تجهيز مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك، أكبر المشاريع الاستثمارية في مجال الاسماك في الوطن.



وتعرف المحافظ البحسني من رئيس مجلس إدارة مصنع الوطنية سالم أحمد باقازي على الطاقة الانتاجية لخط إنتاج التونة ذات الزعانف الصفراء بكمية 100 طن يومياً، والذي سيستوعب نحو 450 موظفا وموظفة في الدورة الانتاجية الكاملة، والذي يتضمن عدد 2 خطوط انتاج تعبئة وتصنيع، إلى جانب مصنع الطحن لمخلفات الأسماك الذي يعد من أفضل المصانع على مستوى الشرق الأوسط وتقدر طاقته الانتاجية عند تشغيله بحوالي 55 طن يومياً.

واطلع محافظ حضرموت على مكونات المصنع وطاف بأقسام الثلاجة وتحضير الأسماك ومصنع الثلج، وما سينتجه المصنع عند التشغيل من معلبات التونة بمختلف الأحجام، ومنتجات معلبة للأغذية البحرية، وأسماك مجمدة، وإنتاج مطحون سمكي وزيوت سمكية.

وأكد المحافظ البحسني اهتمام قيادة السلطة بالمحافظة بالمستثمرين والمشاريع الاستثمارية بالمحافظة، لما لها من أهمية في توفير فرص عمل للأيادي العاملة، وتنشيط الجانب الاقتصادي، وقال ان السلطة المحلية أسهمت بالدفع بالمشروع الحيوي واستكمال كافة أعماله الانشائية سعيا نحو بدء تدشينه.

واشار المحافظ البحسني إلى أن الاستقرار والأمن الذي تشهده محافظة حضرموت والبيئة الآمنة والتسهيلات التي تقدمها قيادة السلطة المحلية للمستثمرين، كفيلة بجلب رؤوس الأموال والتجار والمستثمرين للإستثمار في المحافظة.