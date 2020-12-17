مناقشة تنفيذ مسح المستفيدين من مساعدات برنامج الأغذية العالمي في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع موسع عقد في محافظة مأرب، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، وضم مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب برئاسة ياسر أنور ومدراء عموم المديريات ولجنة الإغاثة بالمحافظة والمديريات، آلية تنفيذ مسح المستفيدين من برنامج الأغذية في مديريات المحافظة الـ 14، بمشاركة السلطات المحلية في مأرب ومديرياتها.



وشدد الوكيل مفتاح، على أهمية التزام مكتب الأغذية العالمي بإدارة عمليات الإغاثة وتوزيع المساعدات الإغاثية من مركز محافظة مأرب إلى كافة المديريات دون استثناء، واقتصار مشاركة البيانات مع السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات كسلطة شرعية معترف بها وتقدم كافة التسهيلات لوصول المساعدات إلى المستفيدين بالمديريات.

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