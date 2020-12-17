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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة عميد المعهد العالي للمعلمين بعدن والصحفي عبدالرحمن نعمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، في وفاة عميد المعهد العالي للمعلمين بمحافظة عدن، صالح الشاعلة.
وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بأدوار الفقيد ومواقفه الوطنية وجهوده في تطوير العملية التربوية والتعليمية، وكفاءته في مختلف المواقع التي شغلها طوال مسير ة حياته الحافلة بالعطاء.
وأعرب نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل الشاعلة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما بعث نائب رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الكاتب الصحفي عبدالرحمن نعمان.
وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره في المجال التنويري والإعلامي، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل نعمان، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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