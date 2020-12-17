مأرب تحتفي باليوم العالمي للغة العربية بفعالية خطابية وادبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

احتفت محافظة مأرب باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف ال18من ديسمبر من كل عام، بإقامة فعالية خطابية وادبية نظمها منتدى صالون نجمة الثقافي بدعم من مكتب الثقافة بالمحافظة ومشاركة واسعة من الادباء والكتاب ومعلمي اللغة العربية والمهتمين.



وخلال الفعالية أشار وكيل المحافظة للشئون الإدارية عبدالله الباكري الی أن الاهتمام باللغة العربية هو اهتمام بالهوية والانتماء واللغة العالمية التي يتحدث بها مئات الملايين من البشر.. لافتا الی أن اللغة العربية تعد بحرا زاخراً بنفائس الكلم والبلاغة، ولغة ابداع متجدد ومنجم معينه لا ينضب.

واكد دعم السلطة المحلية للمبادرات والفعاليات والصوالين والندوات الثقافية التي تعنی باللغة العربية والثقافة الوطنية التي من شأنها توسيع ورفع مستوی الوعي بالمخاطر التي يحيكها اعداء الأمة العربية ومنها دسائس المليشيات التابعة لإيران كمليشيات الانقلاب الحوثي باليمن التي تعمل على طمس الهوية الوطنية والعربية بكل الوسائل والسبل من تغيير المناهج وفرض فكرها السلالي والخرافات الذي فيه وإغلاقها اقسام اللغة العربية بجامعة صنعاء وفتح اقسام اللغة الفارسية لتكريس الثقافة والهوية الفارسية عبر فرض لغتها.

من جانبه أشاد مدير مكتب الثقافة علي بقلان بجهود وانجازات صالون نجمة الثقافي الذي كان له حضور فاعل منذ نشأته قبل ثلاث سنوات .. لافتا الی ان اليوم العالمي للغة العربية هو اعتراف بمكانة هذه اللغة التي تعد احدی اللغات العالمية نظرا لاسهاماتها الثرية في النهضة البشرية العلمية والثقافية والاجتماعية والسياسية، وترجمت عنها مئات الكتب العلمية التي كانت الاشعاع الحضاري الأول للنهضة العالمية التي تحققت في عصرنا الحاضر.