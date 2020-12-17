شكرا لبحثكم عن خبر معين عبدالملك: الرئيس هادئ سيعلن تشكيل الحكومة اليوم الخمبس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اكد " معين عبد الملك" أن الحكومة المرتقبة سيتم إعلانها اليوم من قبل الرئيس هادي، وستمارس أعمالها من محافظة عدن.

مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها تتطلع إلى دعم المملكة العربية السعودية وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة لخططها وبرامجها، جاء ذلك خلال اجتماع مشترك مع هيئة رئاسة البرلمان اليمني ورؤساء الكتل البرلمانية.

وأشاد عبدالملك بحرص المملكة العربية السعودية على استكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في كافة الجوانب العسكرية والأمنية وإعلان الحكومة المرتقبة.

وكان التحالف العربي في اليمن، أعلن يوم أمس الأربعاء 16 من ديسمبر/كانون الأول، أن تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض اقترب من النهاية

ووفق الخطط المعدة، مؤكداً أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن، تمَّت بانضباطية والتزام الطرفين.