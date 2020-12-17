البحسني يطلع على نشاط ومنشآت النادي الأهلي ووحدة شحير وشباب القارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمديرية غيل باوزير، على نشاط ومنشآت الأندية الرياضية بالمديرية، ضمن اهتماماته بقطاع الشباب والرياضة.



حيث تفقد المحافظ البحسني أوضاع نادي شحير الرياضي، والمنشأة القديمة للنادي، وسط المدينة، مطلعا على الموقع الجديد للنادي الذي تتجاوز مساحته الكيلو متر، ووجه المحافظ بإعداد دراسة لتسوير المنشأة، وإنشاء وتجهيز ملاعب ومدرجات، وصالات للألعاب الأخرى، ومقر لمنشأة النادي.

كما اطلع محافظ حضرموت على وضع النادي الأهلي العريق بمديرية غيل باوزير، متعرفا على أبرز الأنشطة الرياضية بالنادي، موجهاً بإعداد دراسة لإنشاء ملعب داخل المنشأة، ومحال تجارية على الشارع العام، بوصف النادي نواة لاحتضان شباب المدينة، وموقعا لتفعيل الأنشطة الرياضية، مقدرا التاريخ الرياضي للنادي الاهلي الذي مثل نجومه المنتخب الوطني، ومنتخب حضرموت.

على صعيد متصل، قام المحافظ البحسني، بزيارة لمنشأة نادي شباب القارة الرياضي، متعرفاً على سير نشاط النادي، موجها بإعداد تصور لمنشأة رياضية متكاملة، تشمل كافة الألعاب الرياضية.

وأكد المحافظ اهتمام قيادة السلطة بالمحافظة بقطاع الشباب والرياضة، داعيا الى مساندة رجال الأعمال للانشطة الرياضية وتفعيل الجهد المجتمعي لمساندة جهود السلطة المحلية في تطوير قطاع الرياضة، وتحفيز الشباب على الانخراط بالنشاط الرياضي.

رافق محافظ حضرموت، وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق، ومدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة حسن صالح مسجدي، ومدير عام مديرية غيل باوزير الدكتور عدنان محمد حمران، وعدد من القيادات والكوادر الرياضية والهيئات الادارية للأندية.