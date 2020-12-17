اللواء بن بريك يُعزّي في وفاة قائد اللواء 15 صاعقة ناصر محمد الرضامي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة في وفاة قائد اللواء 15 صاعقة العميد ناصر محمد قاسم الرضامي، الذي وافته المنية أمس متأثراً بإصابته في حادث مروري بالطريق الواصلة بين محافظتي أبين وعدن.



وأشار اللواء بن بريك، في برقية العزاء إلى أن الفقيد يُعد من أبرز قيادات قواتنا المسلحة الجنوبية الذين أسهموا في خدمة الوطن والدفاع عنه إلى آخر يوم في حياته، مؤكداً أن خسارته مؤلمة على الجنوب عموماً.

وأعرب رئيس الجمعية الوطنية، عن بالغ تعازيه لأسرة الفقيد آل الرضامي كافة، وزملائه ومشاطرتهم أحزانهم في مصابهم الأليم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون