- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء بن بريك يُعزّي في وفاة قائد اللواء 15 صاعقة ناصر محمد الرضامي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة في وفاة قائد اللواء 15 صاعقة العميد ناصر محمد قاسم الرضامي، الذي وافته المنية أمس متأثراً بإصابته في حادث مروري بالطريق الواصلة بين محافظتي أبين وعدن.
وأشار اللواء بن بريك، في برقية العزاء إلى أن الفقيد يُعد من أبرز قيادات قواتنا المسلحة الجنوبية الذين أسهموا في خدمة الوطن والدفاع عنه إلى آخر يوم في حياته، مؤكداً أن خسارته مؤلمة على الجنوب عموماً.
وأعرب رئيس الجمعية الوطنية، عن بالغ تعازيه لأسرة الفقيد آل الرضامي كافة، وزملائه ومشاطرتهم أحزانهم في مصابهم الأليم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء بن بريك يُعزّي في وفاة قائد اللواء 15 صاعقة ناصر محمد الرضامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.