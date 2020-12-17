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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين المخيم الطبي الرابع لخدمة نازحي الأمانة بمارب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبد الغني جميل، المخيم الطبي الرابع لعلاج وجراحة المسالك لخدمة نازحي أمانة العاصمة في مأرب والذي يقام على نفقة السلطة المحلية بالأمانة بالتعاون مع مستشفى كرى العام.
وأكد أمين العاصمة ان السلطة المحلية في الأمانة لن تألو جهدا لخدمة النازحين، مؤكدا اهتمام الحكومة بدعم النازحين للتخفيف من معاناتهم جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.
كما أكد استعداد السلطة المحلية بالأمانة دعم وتمويل اقامة المخيمات الطبية في مختلف التخصصات، مشيدا بجهود إدارة مستشفى كرى والكادر الطبي على تعاونهم في انجاح هذه المخيمات الطبية.
من جهته اوضح مدير مكتب الصحة بأمانة العاصمة الدكتور علي محسن أن المخيم يستهدف علاج 300 حالة منها 100 عملية جراحية لمرضى المسالك البولية ويجري تنفيذه على مدى أسبوعين (16- 30 من ديسمبر الجاري).
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