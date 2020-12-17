شكرا لبحثكم عن خبر اتحاد أدباء وكتاب الجنوب ينظم احتفائية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية... والدكتور البحبح: " اللغة ليست وسيلة للتواصل بل وعاء الحضارة وأداتها " والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/خاص/أنس العوض

احتفل صباح اليوم الخميس باليوم العالمي للغة العربية في فعالية وندوة علمية نظمها اتحاد أدباء وكتاب الجنوب بالتنسيق مع قسمي اللغة العربية في كلية التربية عدن وكلية الآداب بجامعة عدن..

وشارك في الفعالية عدد من المتحدثين والأساتذة منهم أستاذ اللغويات المشارك في كلية الآداب بجامعة عدن الدكتور أحمد عبداللاه البحبح..

وصرّح الأكاديمي الجنوبي الدكتور أحمد البحبح بأن اللغة العربية قادرة على استيعاب العلوم وتأصيلها، ذاكرًا في مداخلته التي ألقاها في احتفائية اليوم العالمي للغة العربية ، أن اللغة العربية التي استطاعت أن تستوعب العلوم المختلفة وتُؤصِّلها بعباراتها وألفاظها ومصطلحاتها في عصرَي الإزدهار العلمي العصر الأموي والعصر العباسي، وتُصدِّرها إلى العالم، وبخاصة أوروبا، ليست عاجزةً عن استيعاب علوم هذا العصر .

وبيّن الدكتور البحبح أن اللغة ليست وسيلة للتواصل والتخاطب حسبُ، بل هي وعاء الحضارة وأداتها، وأن الشعوب التي ازدهرت جعلت لغاتها الوطنية لغة العلم في مدارسها وجامعاتها.

ونبّه البحبح على أن العربية قادرة على ترجمة علوم الأمم وتعريبها بما تمتاز به هذه اللغة من صفة الاشتقاقية، وقدرتها على القياس والنحت والتعريب وغير ذلك مما تفتح به آفاقًا واسعةً لصبغ العلوم بصبغة عربية خالصة .

وختم البحبح كلمته بقوله إن العجز عن استيعاب اللغة العربية للعلوم وتأصيلها ليس في اللغة نفسها وإنما في أبنائها الذين خذلوها وأهملوها وقزّموا إمكاناتها وقدراتها وإبداعتها، ولو رَعَوْها حقَّ رعايتها لبلغتْ بهم عنان سماء العلوم في كل المجالات والميادين.