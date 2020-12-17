تأهيل كوادر من 5 محافظات حول برنامج تدريب المدربين للرعاية الصحية بعد الاسقاط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة خاصة بالبرنامج التدريبي للمدربين tot للرعاية الصحية بعد الاسقاط، نظمها قطاع السكان بوزارة الصحة بدعم من منظمة ماري ستوبس اليمن.



وهدفت الدورة التي استمرت 6 أيام إلى إكساب المشاركات من الاستشاريات بأمراض النساء والولادة والقابلات من محافظات عدن ولحج وساحل حضرموت وتعز المعارف الخاصة بتقديم خدمات الرعاية للأمهات ما بعد الاسقاطات وأنواعها والحاجة للرعاية لها وتقييم المنتفعة للعناية ما بعد الاسقاط، إضافة إلى الوقاية من العدوى وآليات التعقيم واستخدامات وسائل تنظيم الأسرة بعد الاسقاط ومضاعفات الرعاية وتصنيفها، كما تم تزويد المشاركات بمهارات حول التدريب وأساليبه والتخطيط والتنظيم له والأسس النظرية لعملية التعليم وأنماط الدارسين والاتصال والتواصل.

وأكد كل من الوكيل المساعد لوزارة الصحة لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، وممثل منظمة ماري ستوبس في اليمن الدكتور أشرف بدر، وممثلة المنظمة في عدن الدكتورة ملاك مساوى وعن المتدربات الدكتورة حنان مهيوب، على أهمية البرنامج التدريبي في إحداث فارق بنوعية الخدمات لاسيما في المناطق النائية، وأشاروا إلى أن هدف البرنامج التدريبي هو إيجاد كادر قادر على تقديم الخدمات للأمهات ما بعد الاسقاط وتجنيبهن أي مضاعفات أخرى.

كما قدمت منسقة برنامج التدريب بمنظمة ماري ستوبس الدكتورة مها أمين، شرحا حول نشاط البرنامج التدريبي الذي استهدف تدريب ٩٨ طبيبة في ١٢ مرفقا صحيا موزعين على ١٨ محافظة، لافتة إلى اعتزم المنظمة توسيع البرنامج التدريبي خلال الفترة القادمة ليشمل بقية المحافظات بهدف دعم المرافق الصحية الحكومية وتجهيزها بأجهزة الشفط اليدوي للرعاية ما بعد الاسقاط بغية الحفاظ على صحة الأم والطفل.