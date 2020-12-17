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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رفع مستوى التهديد في طوكيو الى أعلى مستوى بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
رفعت سلطات طوكيو استعداد المؤسسات الطبية العامة، إلى أعلى مستوى، لأول مرة منذ بدء وباء كوفيد-19.
وبحسب قناة NHK التلفزيونية، تم اكتشاف 822 حالة إصابة بكوفيد-19 يوم الخميس في طوكيو، وكان هذا المؤشر قبل يوم من ذلك 678 حالة.
وتم تسجيل أكثر من 48000 حالة إصابة بالفيروس في طوكيو، ولا تزال منطقة العاصمة طوكيو، الأكثر تضررا من العدوى في اليابان.
على هذه الخلفية، أعلنت اللجنة الاستشارية في طوكيو، التي تضم مجموعة من علماء الأوبئة ومسؤولي الصحة، أن المنظومة الطبية في العاصمة على شفا أزمة، وأن الزيادة في عدد المرضى المصابين بكوفيد-19، تجعل من الصعب تقديم مساعدات طبية أخرى.
وذكرت القناة، أنه تم اكتشاف 2993 حالة إصابة في اليابان في اليوم السابق، وتوفي بسبب المرض، 53 شخصا.
في المجموع، خلال الوباء، تم تشخيص المرض لدى 187725 شخصا في اليابان، وتوفي 2755 بسببه.
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