اجتماع بعدن يناقش تنفيذ مشاريع زراعية وإيجاد التمويلات للمزارعين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وكيل وزارة الزراعة المهندس أحمد الزامكي، إمكانية الاستفادة من برامج وتمويلات المنظمات الدولية في تنفيذ عدد من المشاريع الزراعية.



وأكد الدكتور باصهيب، حرص وزارة التخطيط على النهوض بقطاع الزراعة وتشجيع المزارعين من خلال إيجاد التمويلات اللازمة للمشاريع الزراعية التي يستفيد منها المزارعون والمجتمع في مختلف محافظات الجمهورية، ورفع الضرر عن قطاع الزراعة بسبب الحرب في البلاد.

على صعيد منفصل، عقد نائب وزير التخطيط، اليوم، ثلاثة لقاءات منفصلة مع كل من مدير منظمة المجلس النرويجي للاجئين محمد عبدي، بحضور مديرة مكتب المنظمة في عدن شيليا، ومدير منظمة اللوثرية الدولية للإغاثة جورج نزومو، ومدير منظمة صحة الأسرة الدولية آلان هافرز، جرى خلالها مناقشة مشاريع المنظمات خلال العام القادم 2021م وخاصة في القطاعات التنموية والإنسانية والإغاثية التي تستهدف مختلف الشرائح المجتمعية في مختلف المحافظات.

وشدد باصهيب على أهمية التزام المنظمات بتنفيذ مشاريع تنموية ومستدامة تعود بالنفع والفائدة على مختلف فئات وشرائح المجتمع على المدى الطويل.