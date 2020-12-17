شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل| مقتل مواطن في سيئون بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020 الخليج 365 - خاص قالت مصادر محلية أن مواطن قتل قبل قليل في مدينة سيئون بوادي محافظة حضرموت.

واضافت المصادر أن مسلحين مجهولين اطلقوا الرصاص على شخص يعتقد بانه من المحافظات الشمالية بجانب محطة التاجير بسيئون. ويشهد وادي حضرموت انفلاتا أمنيا كبيرا في ظل صمت مطبق من قبل القوات المسؤولة.

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