البحسني يضع حجر الأساس لسفلتة 20 كيلو متر لشوارع غيل باوزير ويدشن مسح وتركين مخططي شرق ذهبان وبن سلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وضع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمديرية غيل باوزير، حجر الأساس لمشروع سفلتة 20 كيلو متر للشوارع الداخلية بمديرية غيل باوزير.



وشدد المحافظ البحسني على سرعة الإنجاز، مؤكدا أن هذا المشروع يأتي ضمن خطط السلطة المحلية واهتمامها بالطرقات وتحسينها، لتسهيل تنقل المواطنين في الشوارع الداخلية للمديريات، ومنح السلطات المحلية بالمديريات صلاحيات لتأهيل وسفلتة الطرق ذات الأولوية والأهمية.

ودشن المحافظ، اليوم، مشروع مسح وتركين مخطط شرق ذهبان الثاني، ومسح وتركين مخطط بن سلمان اللوحة الرابعة والخامسة والسادسة الخاصة بالمواطنين.

واشاد محافظ حضرموت، بجهود السلطة المحلية بغيل باوزير في حل مشاكل الأراضي واختيار مبدأ الصلح بين المتنازعين، وفض النزاعات، وتسليم الأراضي التي ظلت عالقة لعشرات السنين، للمواطنين وصرفها لمستحقيها.

رافق محافظ حضرموت، وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ومدير عام مديرية غيل باوزير الدكتور عدنان حمران.