محافظ حضرموت يفتتح مشاريع تعليمية بمديرية الشحر ضمن احتفالات بلادنا بعيد الاستقلال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تتواصل احتفالات ابناء بلادنا بالذكرى الـ53 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر، وفي هذا السياق افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ومعه وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت جمال سالم عبدون، في مديرية الشحر، عدداً من المشاريع التربوية بالمديرية، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.



حيث افتتح المحافظ البحسني مشروع بناء 12 فصلاً دراسياً مع ملحقاتها بثانوية الخنساء للبنات، ومعملا للحاسوب ومختبرا علميا بالثانوية، كما افتتح معمل الحاسوب بمجمع السلام بمعيان المساجدة، ومعملا للحاسوب بمجمع الامام الشافعي بمعيان المساجدة.

وأكد محافظ حضرموت أن افتتاح هذه المشاريع في عموم المديريات تأتي في سياق الاحتفالات بعيد الاستقلال المجيد الـ30 من نوفمبر، وفي اطار اهتمام قيادة السلطة بالمحافظة بقطاع التربية والتعليم المهد الأول لتعليم أجيال المستقبل، ولتهيئة الظروف والاجواء الملائمة لتطوير مخرجات التعليم، برعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

واشار المحافظ البحسني إلى حجم المشاريع التي جرى افتتاحها في قطاع التربية والتعليم بمديريات الساحل والوادي، لافتاً الى أن حضرموت ظهرت بمظهر مشرف خلال احتفالات بلادنا بذكرى الـ30 من نوفمبر، وذلك من خلال افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع المهمة والحيوية في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرقات وقطاع الشباب والرياضة.

من جانبه أكد الوكيل جمال عبدون أن قطاع التربية والتعليم حظي باهتمام ورعاية اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة ، واستكملت بفضل دعم السلطة المحلية تغطية جميع المدارس بالمعلمين، منوهاً بأن حضرموت أصبحت انموذجاً في استقرار سير العملية التربوية والتعليمية على مستوى محافظات الجمهورية.

رافق محافظ حضرموت وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق، ومدير عام مديرية الشحر عادل أحمد باعكابة.