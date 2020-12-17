تدشين الامتحانات النصفية لصفوف محو الأمية بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020– 2021 لصفوف محو الأمية بوادي حضرموت والصحراء.



واستعرض مدير ادارة محو الامية بوادي حضرموت انور منيباري، سير الامتحانات التي تجرى على مدى أربعة أيام في مواد "القرآن والثقافة الإسلامية واللغة العربية والرياضيات " وتقدم لها ألفان و 247 دارس ودراسة في 102 صف بمديريات الوادي والصحراء .

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