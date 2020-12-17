ورشة عمل بسيئون عن مشاركة منظمات المجتمع المدني في المساءلة المجتمعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اقامت مؤسسة الوسط للتنمية بالتعاون مع مؤسسة رنين اليمن اليوم، ورشة عمل عن آلية مشاركة منظمات المجتمع المدني في المساءلة المجتمعية، بدعم من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية.



وفي افتتاح الورشة اشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، بجهود وتدخلات منظمات المجتمع المدني في مساندة جهود التنموية والانسانية، متمنيا ان تسهم الورشة في تعزيز مفهوم المساءلة المجتمعية في اوساط المجتمع والمنظمات العاملة بالميدان.

واستعرضت الورشة محاور عن ماهية المساءلة المجتمعية والية تطبيقها وتجربة جمعية التنمية الاجتماعية بالغيل قدمها سالم العطيشي، وتناول المحور الثاني شكري مقدم الرقابة المجتمعية والية تطبيقها وتجربة اتحاد منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت، بينما المحور الثالث عن الدوافع القانونية من التشريعات اليمنية لتطبيق المساءلة المجتمعية قدمه طاهر باعباد.