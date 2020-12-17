الحضرمي يناقش مع سفيرة بلجيكا مستجدات خزان صافر وعملية السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم سفيرة مملكة بلجيكا لدى اليمن دومينيك مينور، حيث تم بحث التطورات السياسية على الساحة اليمنية والجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن وملف خزان النفط صافر والخطوات الإيجابية لتنفيذ اتفاق الرياض.



وقدم وزير الخارجية الشكر للجانب البلجيكي على اهتمامه موضوع اليمن خلال العامين الماضيين اللذين شغلت فيها بلجيكا مقعدا غير دائم في مجلس الامن، منوها بالجهود التي بذلتها بلجيكا وبقية الدول الأعضاء في المجلس للمساعدة في حل الأزمة وتداعياتها الكارثية بما في ذلك الاستجابة لطلب الحكومة اليمنية لعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية خزان النفط في يوليو الماضي.

وأشار الى أن هذه القضية لاتزال مختطفة من قبل الحوثيين وأن مجرد إطلاق الحوثيين للوعود المكررة لا يكفي لحل قضية خزان صافر.. مؤكدا على ضرورة استمرار الضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية والزامها بالسماح للفريق الاممي ليس فقط بزيارة السفينة وانما ايضا بتمكينه من أجراء تقييم مستقل تمهيدا لتفريغ النفط والتخلص من الناقلة لتفادي كارثة بيئية اصبحت تلوح في الافق ولا تحتمل التأخير.

وتطرق وزير الخارجية للتطورات الجارية بشأن تنفيذ اتفاق الرياض مؤكدا حرص الحكومة على تنفيذ الاتفاق بشكل كامل واعلان الحكومة وعودة الدولة بكل مؤسساتها الى العاصمة المؤقتة عدن، موضحا أن ذلك يعد خطوة كبيرة لدعم جهود السلام وانهاء الانقلاب وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الايراني في اليمن.

وأكد على التقدم المحرز في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وانه أصبح من غير الطبيعي ولا المقبول ابدا استمرار التمرد المسلح في جزيرة سقطرى، وعبر عن تطلع الحكومة لاتخاذ اجراءات حازمة لإعادة الاوضاع لطبيعتها في هذه الجزيرة اليمنية المسالمة واعادة مؤسسات الدولة والشرعية لها بما يخدم المواطنين ويحافظ على سلمية الجزيرة.

من جانبها أكدت السيدة مينور انها بلادها ستستمر في بذل الجهود وتقديم المساعدة للمساهمة في إحلال السلام وتحقيق تسوية سياسية في اليمن، متمنية أن يحل الأمن والاستقرار في اليمن قريبا.