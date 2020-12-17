- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "تربية حضرموت" تعاقب مجموعة معلمين بطريقة تعسفية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020
الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي
عاقب مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، اليوم الخميس، مجموعة من الموظفين الذين يعملون في مدارس خاصة إلى جانب وظائفهم، ضاربين بظروف الحياة الصعبة عرض الحائط.
وبحسب ما علمه مراسل "الخليج 365" بطريقة خاصة، فقد تم تغيير الوكلاء والإداريين والمعلمين من الفترة المسائية الى الصباحية مع توجيه إنذارات لهم كعقاب أولي، وللضغط عليهم حتى لا يتمكنوا من ممارسة العمل المدرسي في القطاع الخاص.
وأثارت هذه التوجيهات، حفيظة المعلمين والمثقفين في حضرموت، معتبرين أنها توجيهات أتت في توقيت سيء، ما كان ينبغي لها أن يأتي فيه بسبب ظروف الحياة وصعف المرتبات.
ويقول تربيون: "العمل التربوي في القطاع الخاص، أشرف للمعلم من العمل العضلي".
كانت هذه تفاصيل خبر "تربية حضرموت" تعاقب مجموعة معلمين بطريقة تعسفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.