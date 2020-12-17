سقوط صاروخ بصعدة اطلقته ميليشيا الحوثي من محافظة صنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 سقط صاروخ باليستي بمحافظة صعدة بعد اطلاقه من محافظة صنعاء من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه الأراضي السعودية.

وأوضح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، ان الصاروخ سقط بعد إطلاقه بمسافة (158) كلم داخل الأراضي اليمنية بمحافظة صعدة. وأشار الى أن مليشيا الحوثي الحوثي مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

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