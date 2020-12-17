شكرا لبحثكم عن خبر آخر إحصائيات انتشار فيروس كورونا في اليمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، إنها لم تسجيل أي إصابة جديدة في اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية، إنها لم تسجل أي اصابة او شفاء او وفاة جديدة ليوم الثلاثاء.

وبحسب بيانات اللجنة، فإن إجمالي الحالات المؤكدة (2085) منها (606) وفاة و(1384) تعاف، ولا تشمل هذه الإحصائيات المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.