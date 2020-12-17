شكرا لبحثكم عن خبر تهديد جديد لليمن والسعودية والسودان و إريتريا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الأربعاء، من تهديد جديد لليمن والسعودية والسودان و إريتريا.

وقالت المنظمة في بيان، إن دول شرق أفريقيا ومنطقة البحر الأحمر مهددة بهجوم جديد من الجراد، على الرغم من المكافحة المكثفة لهذه الحشرات طوال هذا العام.

وبحسب البيان: "فإنه تم إطلاق في يناير وبدعم دولي حملة غير مسبوقة في عشر دول لمكافحة الجراد، حيث تم التعامل مع أكثر من 1.3 مليون هكتار من الأراضي الموبوءة بالجراد".

ومع ذلك، حذرت المنظمة من أن الظروف المناخية المواتية والأمطار الموسمية "تشكل بالفعل أسرابًا جديدة من الجراد، التي تهدد بإعادة غزو كينيا، وتتكاثر الآن على جانبي البحر الأحمر، مما يشكل تهديدا جديدا لإريتريا والمملكة العربية السعودية والسودان واليمن".

وقام الأعضاء بمنح 200 مليون دولار إلى المنظمة للاستكشاف ومكافحة الجراد، وتحتاج المنظمة إلى 40 مليونا إضافية لزيادة المراقبة ومكافحة الجراد في إثيوبيا وكينيا والصومال والسودان واليمن.

وأشار تقرير للفاو إلى احتمالية استمرار غزو الأسراب من شرق أفريقيا، بالإضافة إلى بعض المجموعات الصغيرة، التي تكون في أماكن غير معلومة في موسم التكاثر الشتوي، وتغادر نحو الموسم الربيعي.