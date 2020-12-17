شكرا لبحثكم عن خبر اليمن تحيل ”بحارة إيرانيين” إلى القضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أحالت إدارة البحث الجنائي، في محافظة المهرة، اليوم الأربعاء، ستة بحارة يحملون الجنسية الإيرانية، إلى النيابة العامة، على ذمة قضية تهريب كميات كبيرة من الممنوعات.

وقال مصدر أمني ، إن البحارة الإيرانيين متهمون بتهريب كميات كبيرة من المخدرات على متن سفينة إيرانية تم ضبطها قبالة سواحل المهرة، في أواخر الشهر الماضي، وعلى متنها كميات كبيرة من الحشيش والهروين والكرستال ميث، قدرت ثمنها بأكثر من خمسة مليارات ريال.

وأشار الى أنه وبعد الانتهاء من مرحلة جمع الاستدلالات في إدارة البحث الجنائي في المهرة، تم إحالة قضية السفينة الإيرانية المضبوطة في سواحل المهرة إلى النيابة العامة.

وأكد المصدر، أن النيابة العامة باشرت إجراءاتها القانونية في مواجهة الأشخاص المضبوطين.

وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها في وقت سابق من الشهر الماضي، أن قوات خفر السواحل التابعة لها، بمحافظة المهرة، ضبطت سفينة تهريب على متنها ستة بحارة إيرانيين، وباكستاني، وبداخلها كميات كبيرة من المواد المخدرة، قبالة سواحل الغيضة.

وأوضحت، أنه وخلال تفتيش السفينة من قبل الأجهزة الأمنية وجدوا بداخلها نحو (730) كيلو جراماً من مادة الحشيش الخارجي رايتنج، إلى جانب عدد (216) كيلو جراماً من الحبوب المخدرة نوع كريستال مختلفة الأنواع.

وأشارت إلى أن القيمة الإجمالية للمضبوطات قدرت بنحو (6.600.000 دولار)، أي ما يعادل (4,500.000.000) ريال يمني.

وتتهم الحكومة المعترف بها طهران باستخدام سفن الصيد في المياه الإقليمية لتغطية تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لمليشيا الحوثي.

وتطالب الحكومة بشكل مستمر من الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بإدانة هذه الأنشطة العدائية، والضغط على النظام الإيراني لوقف ممارساته، باعتبارها مساساً بسيادة وأمن واستقرار اليمن.