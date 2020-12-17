أصدرت الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة شبوة (جنوبي شرق اليمن)، تعميماً جديداًيقضي بمنع صيد الحيوانات البرية النادرة.



وقال مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة شبوة محمد مجور، إن التعميم يستند إلى قانون حماية البيئة (26) لسنة 1995 ولائحته التنفيذية وإلى مذكرة المحافظ الصادر في شهر أبريل الماضي من العام 2020 والمتضمنة منع صيد الحيوانات البرية النادرة في المحافظة.



واشار إلى أن التعميم جاء بناء على البلاغات المتكررة حول صيد الحيوانات البرية في المحافظة.



وشدد مجور على ضرورة منع اصطياد الحيوانات البرية في جميع مناطق ومديريات المحافظة وذلك من أجل الحفاظ على التنوع الحيوي النادرة الذي تتمتع به محافظة شبوة.



ولفتت الوثيقة إلى أن الأجهزة الأمنية تسعى لتطبيق إجراءات صارمة ضد كل العابثين بالحياة البرية.



وحثت المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي أعمال تضر بالحياة البرية للحفاظ على التنوع الحيوي النادر.



وأشارت تقارير صحفية إلى تصدر محافظة شبوة قائمة المحافظات اليمنية التي شهدت صيداً جائراً للحيوانات النادرة خلال لعام 2010م.



كانت هذه تفاصيل خبر شبوة.. توجيهات حكومية بمنع صيد الحيوانات النادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.