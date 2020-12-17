شكرا لبحثكم عن خبر بعد سيطرة القبائل على أول نقطة عسكرية في الحزم.. أبوعلي الحاكم يتدخل ويقدم ”القرابين” لوقف تقدم القبائل والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر قبلية ومحلية، إن القيادي الحوثي البارز، أبو علي الحاكم، ارسل وساطات قبلية ومشائخ إلى قبائل "بني نوف" من أجل وقف تقدمها بعد أن سيطرة على أول نقطة أمنية هامة في مدينة الجزم مركز محافظة الجوف على خلفية مقتل أحد أبنائها.

وأضافت المصادر: أن "أبو علي الحاكم" أرسل "بنادق" و "سيارات" مع وساطات قبلية ولجان تحكيم لقبائل "بني نوف" في قضية مقتل"محمد جويعد زبران النوفي" أحد أبنائها على يد المليشيات الحوثية بالجوف.

وأكدت المصادر، أن قبائل بني نوف، ترفض حتى الآن، قبول التحكيم القبلي من المليشيات الحوثية، وتشترط تسليم الجناة لآولياء الدم.

وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية وقبلية، إن قبائل بني نوف سيطروا على نقطة مدخل مدينة الحزم الشرقية صباح اليوم الأربعاء وتوزع مقاتلي القبيلة على محيط النقطة.

وأشار المصدر إلى أن هذا التحرك العسكري جاء بعد مقتل أحد أبناء القبيلة في نقطة الرميلة شرق مدينة الحزم.

وأكد المصدر فرار وهروب عناصر ميليشيا الحوثي من النقطة ومحيطها بعد ثورة القبائل

ويجدر الاشارة إلى أن ميليشيا الحوثي فرضت مزيدا من القيود والمضايقات على المدنيين في مدينة الحزم منذ سيطرت الميليشيا على المدينة قبل أشهر.

وداهمت الميليشيا منازل المواطنين في أوقات سابقة في المدينة واعتقلت بعض أبناءها بطريقة همجية وغير قانونية كما منعت تداول العملة الوطنية الجديدة.