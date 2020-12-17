شكرا لبحثكم عن خبر ضبط مجندين في الجيش بعد ساعات من قتل بائع قات بتعز والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر أمني بمحافظة تعز، مساء الاربعاء، بأن حملة أمنية تمكنت من ضبط اثنين من المجندين المشتبهين بقتل المواطن موسى محمد عبدالله العاقل.

وذكر المصدر بأن الحملة لاتزال تحاصر المنطقة المشتبة بفرار بقية العصابة اليها.

و أقدم مسلحون مجندون في الجيش اليمني على قتل أحد بائعي القات، مساء اليوم، في سوق شعبي بمدينة تعز؛ وفقا لمصادر محلية.

وذكرت المصادر بأن مسلحين ينتمون للجيش، قاموا بقتل البائع موسى العاقل، مساء اليوم في سوق الوليد بمنطقة المركزي وسط مدينة تعز.

ولفتت المصادر إلى أن المسلحين قاموا بقتل موسى العاقل بعد رفضه تسليمهم القات دون مقابل، وغادروا مسرح الجريمة إلى جهة مجهولة.

وتشهد المحافظة انفلات أمني وأعمال قتل ونهب وسرقات وجرائم جنائية تتكرر بشكل شبه يومي.

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